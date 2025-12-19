La tensión política en el distrito de Yanahuara alcanzó un punto crítico durante la última sesión de concejo ocurrido este jueves 18 de diciembre, cuando se debatía la vacancia del regidor Braian Torrico Benique y que en lugar de ser ordenada se vio empañada por un violento intercambio de palabras.

Durante el debate, la defensa del concejal mencionó las denuncias contra la autoridad edil, alegando que el proceso de sacarlo del cargo se debe a una persecución política por ‘fiscalizar’ y revelar presuntas irregularidades. En esa línea, Bolliger interrumpió fuertemente asegurando que eso no tenía nada que ver y que la vacancia es por faltar 30 días en el 2023.

“Están haciendo un ataque a quien dirige esta sesión. Además, es difamación. No voy a permitir que digan (las investigaciones) estos son argumentos del Poder Judicial. No tiene nada que ver, es como traer a colación la sentencia de su padre por corrupción o por coimas, ¿tendría algo qué ver?, nada que ver”, refutó.

En respuesta, el abogado Gino Valdivia, calificó de ‘pobre diabl*’ al alcalde y pidió que no lo interrumpa para seguir su exposición. Mientras que a la salida tras la votación de la vacancia, los familiares del regidor, así como parientes de la concejal Mónica Arispe, quien pidió la vacancia, se enfrentaron con improperios, llamando demente o loca a la regidora.

Es menester precisar que el pedido de vacancia contra Torrico Benique fue por una presunta falta administrativa al no cumplir con su trabajo en el 2023, cuando supuestamente estuvo fuera del país por más de 30 días calendario sin la debida autorización. La medida fue rechazada, ya que la mayoría decidió archivar el pedido de vacancia con cinco votos a favor y tres en contra.