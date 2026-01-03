La noche del viernes, personal del área de Trata de Personas de la Divincri Arequipa, junto a personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata intervinieron un local ubicado al costado de un restobar, donde se estaría ejerciendo el meretricio.

Al interior del establecimiento, ubicado en entre las avenidas Chicago y María Nieves y Bustamante, se encontró a 8 personas; 5 mujeres y 3 varones.

Personal de la Divincri acudió al lugar al promediar las 18:30 horas del viernes; sin embargo, las diligencias se extendieron por varias horas debido a la ausencia de personal de la Municipalidad de Paucarpata qué recién acudió al lugar alrededor de las 21:15 horas.

Dentro del establecimiento también se encontró un talonario y una agenda, no descartándose un fichaje hacia aquellos varones que acudían al local, generando malestar entre los vecinos, al ser considerado un foco para personas de mal vivir.