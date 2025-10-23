Una reunión entre copas que sostuvieron dos hermanos en su vivienda ubicada en el distrito de Cerro Colorado, acabó en tragedia la tarde de ayer con la muerte de uno de ellos al ser presuntamente acuchillado por su mismo familiar.

Alexander Marín Coaquira de 47 años y su hermano Remi, de 44, años, estuvieron bebiendo en su casa ubicada en la segunda etapa de la Asociación de Vivienda Hernán Bedoya Forga, manzana H, lote 2 y según la referencia dada por el mayor de los hermanos a la Policía, despues de la 6 de la tarde salieron a la calle para dirigirse a comprar más licor en una tienda cercana.

El obrero aseguró que mientras retornaban para continuar su reunión habrían sido interceptados por personas desconocidas que atacaron a su hermano, uno de ellos lo acuchilló para luego fugar.

Supuestamente, Remi caminó mal herido hasta su casa donde terminó falleciendo por la grave herida. Ante su deceso, Alexander comunicó su muerte a la Policía contándoles su historia.

DETENIDO

Hasta el lugar se trasladaron los agentes de la comisaría de Zamacola que aislaron la vivienda da los hermanos y se procedió con su intervención porque su versión no es creíble. No se hallaron evidencias de rastros de sangre en el supuesto recorrido que hicieron al retornar de la tienda y la Policía procederá a recabar las imágenes de las cámaras de seguridad para verificar si su dicho es cierto.

Las diligencias en la vivienda se extendieron hasta después de la medianoche de hoy. El obrero fue trasladado a la Divincri para las investigaciones; mientras que el cadáver de su hermano fue internado en la morgue.