La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de Miguel Ángel Calcina Calcina (48), trabajador hallado sin vida en su vivienda ubicada en la urbanización Javier de Luna Pizarro, en el distrito de Cerro Colorado.

Según información preliminar, el cuerpo fue encontrado por los familiares en el interior de su cuarto, presentando varios golpes visibles. En un primer momento, los deudos sospecharon de un posible robo, pero esta versión aún no ha sido confirmada.

De acuerdo a la Policía, el trabajador había asistido la noche anterior a una fiesta y durante el evento se habría producido una pelea, aunque aún no se determina si las lesiones registradas fueron la causa de su deceso.

La Policía y autoridades correspondientes llegaron al lugar para establecer las diligencias correspondientes.