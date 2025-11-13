La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Lizbeth Torres Choque, dispuso el inicio de juicio oral en contra del ciudadano extranjero José Gregorio Quintero Andara (37), acusado del presunto delito de feminicidio. La decisión judicial fue emitida tras la evaluación de los requerimientos presentados por las partes procesales.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2025, en el distrito de Miraflores, provincia de Arequipa. Ese día, el imputado habría citado a su expareja en su vivienda, motivado por no aceptar la separación sentimental. Una vez allí, la atacó con un arma blanca, causándole múltiples heridas que finalmente le provocaron la muerte.

Tras cometer el crimen, el procesado roció combustible sobre el cuerpo de la víctima y le prendió fuego, en un intento de ocultar el hecho. La crueldad del acto se agravó cuando también quemó con gasolina a la mascota de la agraviada, según los elementos probatorios presentados durante la etapa de investigación preparatoria.

En base a los fundamentos expuestos, la magistrada emitió el auto de enjuiciamiento, disponiendo que el Juzgado Colegiado correspondiente lleve adelante el proceso de juzgamiento para determinar la responsabilidad penal del acusado.

Actualmente, José Gregorio Quintero Andara permanece recluido en el Penal de Socabaya, cumpliendo una medida de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Las autoridades esperan que el juicio se realice en los próximos meses, en medio de la expectativa por un caso que ha causado conmoción en la población arequipeña.