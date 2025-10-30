El cajero del video pub Azúcar de la Av Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Edwin Sacachipana Chuquicallata que denunció a dos oficiales de la Policía por el sembrado de droga durante una intervención policial realizada la madrugada del último domingo, fue liberado ayer en la noche por disposición de la Fiscalía.

La noche de ayer, el trabajador dejó la sede de la Policía Antidrogas donde estuvo detenido por la presunta posesión de 19 bolsitas de alcaloide de cocaina que, según la denuncia del trabajador, le fue colocada en el bolsillo izquierdo de su casaca por los agentes policiales mientras lo mantuvieron al interior del baño de mujeres del local.

Como prueba de la irregularidad cometida por los policías, su defensa difundió los videos de las cámaras internas del local donde se observa la conducta de los policias, uno de ellos introduce su mano en el bolsillo del trabajador. Los policías no sabían que eran grabados.

Incluso en otro video se observa en el exterior a otro policía vestido de civil que registra al vigilante, le saca la billetera y se queda con el dinero.

“Por ahora solo quiero ver a mis hijos. Solo que se esclarezca este tema”, dijo el trabajador al abandonar la sede policíal acompañado de su abogado Santiago Mendoza. Antes de retirarse sostuvo que la denuncia por el sembrado de la droga se hizo contra el capitán Jesús Ruiz y el teniente Christian Ayllón.

El abogado Santiago Mendoza informó que entregarán a la Policía Anticorrupción todos los videos de las cámaras de seguridad que registraron la intervención policial y aseguró que se ampliará la denuncia contra todos los efectivos que participaron de la irregular operación