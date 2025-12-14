La noche del viernes, una explosión de un balón de gas al interior de un local de venta de alimentos provocó un incendio que dejó a una madre y a su hija con quemaduras de segundo grado en el distrito de Cayma, a espaldas del estadio La Tomilla.

HECHO

Como todas las noches, Paula Herrera Arias (30) se disponía a realizar la venta de comida al interior de la salchichería y broastería “Papa Vique”, ubicada exactamente en la esquina del jirón Progreso y la calle Honorio Delgado, a espaldas del recinto deportivo de La Tomilla.

Alrededor de las 19:45 horas, una presunta fuga de gas desató el siniestro, donde la madre se encontraba acompañada de su menor hija Angelina C. H. (11) al momento del incidente. El primer piso del local ardió en llamas de un momento a otro tras la explosión, dada la existencia de productos inflamables.

Esto generó el pánico entre los vecinos, dado que al costado del local también funciona una tienda de abarrotes, por lo que el temor de que el fuego se expandiera, era latente. Fueron los vecinos los que dieron el primer aviso a personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cayma para prestar apoyo, además de hacer el llamado respectivo a la Compañía de Bomberos, llegando también hasta la zona la unidad 140 de la Compañía Renzo Tomás Cané de Yanahuara, además de la ambulancia de la Compañía N.º 19.

Hasta el lugar se constituyó personal de la comisaría de Acequia Alta para acordonar la zona, mientras los bomberos controlaban el incendio. El fuego fue controlado en menos de una hora, impidiendo que este afectara el segundo piso.

Las causas exactas del incendio aún son materia de investigación; en el lugar se observó la presencia de dos balones de gas.

HOSPITAL

Madre e hija fueron conducidas al hospital Honorio Delgado Espinoza, siendo ingresadas al área de Emergencias, donde se les diagnosticó con quemaduras de segundo grado; en el caso de la madre, las quemaduras fueron en su antebrazo izquierdo, mientras que su hija sufrió quemaduras en el brazo derecho. Hasta la mañana del sábado, ambas permanecían bajo observación.