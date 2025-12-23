Más de 1 200 estudiantes de la Institución Educativa N.º 40165 San Juan Bautista de La Salle ya cuentan con el moderno complejo deportivo, el cual fue entregado ayer por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien resaltó que el proyecto se concretó debido a la iniciativa de un grupo de estudiantes que acudió a su despacho para solicitar mejorar en el campo deportivo.

La nueva infraestructura se terminó en un plazo de 45 días y comprende la instalación de cobertura con malla para protección solar, colocación de grass sintético y la construcción de graderías de concreto.

Además, se implementó una cubierta de plancha termo acústica para las graderías, barandas y arcos metálicos, y un sistema de iluminación con reflectores tipo LED de 300 watts.

El proyecto demandó una inversión de S/519 546 y forma parte de las acciones municipales orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y la promoción del deporte.