La empresa de saneamiento Sedapar anunció ayer que la firma del Octavo Convenio con Sociedad Minera Cerro Verde representa una ventaja estratégica para Arequipa. Según informaron los directivos de la entidad, este acuerdo garantiza el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad hasta el año 2060, blindando la economía de los usuarios que no percibirán aumentos en sus recibos mensuales por este concepto.

Arturo Arroyo, miembro del directorio de Sedapar, explicó que la esencia del intercambio consiste en otorgar el agua residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada a la minera. A cambio, Cerro Verde se compromete a ejecutar proyectos de inversión directa destinados a la ampliación de las capacidades de potabilización de agua.

En términos financieros, el acuerdo contempla una inversión de 1,292 millones de dólares para asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del servicio. No obstante, al sumar los nuevos compromisos, las inversiones previamente ejecutadas y el mantenimiento preventivo y correctivo de La Enlozada, la cifra total que la minera inyectará al sistema asciende a más de 3,000 millones de dólares.

“Lo ideal es garantizar el tratamiento del agua residual por el mayor tiempo posible”, afirmó Arroyo, tras precisar que el costo de estas operaciones supera los 108 millones de soles anuales. El directivo advirtió que de no contar con el respaldo de la empresa privada, dicho monto tendría que ser trasladado directamente a la tarifa que paga cada usuario.

AUMENTO

La gerente general de Sedapar, Yanet Montoya, señaló el impacto real que tendría este costo en los hogares. Actualmente, un usuario promedio consume 15 metros cúbicos de agua al mes con un costo de 36 soles; sin el convenio, el mantenimiento del desagüe elevaría la facturación a 57 soles, representando un aumento significativo.