A pocos días del proceso electoral, más del 53% de miembros de mesa en Arequipa ya fueron capacitados. Este avance se logró tras la jornada realizada el domingo 29 de marzo, la cual registró una asistencia mayor a la esperada.

En la jurisdicción de José Luis Bustamante y Rivero, el avance es menor. Según el jefe de la ODPE, Libio Huaire Posadas, se alcanzó el 43.5% de capacitación, luego de que en esta última jornada se instruyera a 2.106 miembros de mesa, de los cuales 1.960 pertenecen directamente a su jurisdicción. El porcentaje representa un incremento significativo, considerando que anteriormente se encontraba entre el 18% y 19%.

El funcionario destacó que la participación superó ampliamente las proyecciones iniciales. “Esta respuesta masiva incluso nos obligó a habilitar más ambientes en los locales de capacitación, porque los espacios previstos no eran suficientes. Eso demuestra el compromiso de la población con el proceso electoral y nos permite proyectar que llegaremos con un mayor número de miembros de mesa debidamente preparados”.