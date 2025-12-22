Una de las preocupaciones en el distrito José Luis Bustamante y Rivero es la inseguridad. La jurisdicción tiene problemas de robos, extorsiones (incluyendo ataques a locales nocturnos), delincuencia organizada y extranjera, entre otras, por lo que se ha puesto especial énfasis en el mejoramiento de la vigilancia en las calles.

El alcalde Fredy Zegarra Black destacó que esta tarea no es exclusiva de las autoridades, sino que también involucra a los ciudadanos y la empresa privada, como es el caso de la financista Nextnet S.A.C.

Este aporte se traduce en la instalación de 300 cámaras de videovigilancia equipadas con altavoces, tecnología de inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento de placas vehiculares, capaces de detectar situaciones sospechosas y reportarlas de manera inmediata.

La inversión aproximada es de 11 millones 607 mil 536 soles y se efectúa bajo la modalidad de obras por impuestos, e incluye la implementación de los equipos de última generación.

Las cámaras de seguridad serán instaladas de manera estratégica en intersecciones principales, óvalos y puntos críticos del distrito, en coordinación con las juntas vecinales, a fin de garantizar una cobertura eficiente y acorde a las necesidades de cada sector.

El burgomaestre indicó que, además, las Comisaría y los Puestos de Auxilio Rápido - PAR del distrito disponen actualmente de centrales de videovigilancia en tiempo real.