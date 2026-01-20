El obrero Jaime Conde Alata, de 43 años, falleció esta mañana tras ser atropellado por un camión compactador de basura de la Municipalidad de Cayma. El conductor de la unidad fue detenido para esclarecer el fatal accidente.

Minutos después de las 7:00 de la mañana, Alex Pacori conducía el vehículo con placa EAO-437 durante el recojo habitual de residuos en el sector de Las Malvinas. Tras doblar por una calle para ingresar al jirón Víctor, los gritos desesperados de sus compañeros hicieron que detuviera la unidad.

Entre las ruedas traseras del lado derecho yacía el obrero, quien perdió la vida de manera instantánea al ser atropellado.

Vecinos del lugar indicaron que, segundos antes del fatal accidente, vieron a Jaime Conde caminando de manera zigzagueante en sentido contrario al compactador. Afirmaron que solía beber con frecuencia y que se dirigía a su vivienda, ubicada a media cuadra del lugar del atropello.

Hasta la zona llegaron agentes de la UPIAT para hacerse cargo de las investigaciones y determinar cómo el obrero terminó bajo las ruedas del recolector de basura. El conductor será trasladado a la comisaría de Acequia Alta para continuar con las diligencias correspondientes.