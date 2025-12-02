Christian Torres Torres, de 35 años, falleció esta tarde luego de caer del cuarto piso de una vivienda ubicada en el sector de Campo Marte, en el distrito de Paucarpata, en Arequipa.

El trabajador fue auxiliado minutos antes del mediodía por la Policía, el serenazgo de Paucarpata y los bomberos desde la calle Venus en Campo Marte, hasta el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde los médicos trataron de reanimarlo, pero el trabajador ya había muerto en el trayecto.

Se supo que el obrero fue contratado para desmontar un techo de calamina y estuvo laborando con su sobrino, un adolescente de 14 años. Durante su trabajo, por un descuido o un tropiezo, Christian Torres se precipitó por un tragaluz cayendo hacia el interior de la vivienda.

Cabe mencionar que el obrero se encontraba laborando hace una semana.

Los agentes de la comisaría de Campo Marte realizan las diligencias del caso.