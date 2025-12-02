En el segundo día del paro convocado por mineros artesanales del Perú, el tránsito permanece interrumpido en la Panamericana Sur, en el puente de Ocoña, de la provincia de Camaná (Arequipa) y Chala (Caravelí). Debido a esta restricción, cientos de vehículos quedaron varados desde la madrugada de este martes.

Desde el puente del distrito de Ocoña, cientos de buses interprovinciales esperan por horas para llegar a su destino, así como camiones de carga pesada que transportan productos perecibles y otros. Pasajeros bajaron de sus unidades para caminar y continuar con su ruta.

Esta misma situación se repite en el distrito de Chala, de la provincia de Caravelí. En estos lugares se concentran mineros informales de las zonas de Secocha, La Eugenia, Atico, Chala y otras zonas.

De acuerdo con las autoridades del distrito de Ocoña, la vía estará cerrada durante la mañana, pero se habilitará el pase por una hora al mediodía, para luego retomar el cierre hasta nuevo aviso.

Asimismo, se ha dispuesto la habilitación a las 12:00 horas en Chala. A las 11:20 horas, los mineros de Relave Ayacucho y otras bases llegaron hasta la jurisdicción de Chala para sumarse a las medidas de protesta.

Bloqueo de mineros informales en Ocoña, Camaná. Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm.

Bloqueo de mineros informales en Ocoña, Camaná. Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm.

Bloqueo de mineros informales en Ocoña, Camaná. Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm.

Bloqueo de mineros informales en Ocoña, Camaná. Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm.

Las protestas fueron convocadas por la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), en el que piden la ampliación del REINFO y otros.