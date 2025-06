Ante la confirmación de la Ugel Castilla sobre el cierre de la I.E. N.º 41505 Fiscalizado a partir del año 2026, los padres de los estudiantes del colegio anunciaron una nueva marcha pacífica para este 4 de junio a fin de que no ejecute esta decisión.

El colegio está ubicado en Orcopampa, provincia de Castilla, y la convocatoria está programada para las 7:00 horas. Señalaron como responsable directo a la empresa minera Buenaventura, acusando que incumplir con su política de responsabilidad social.

Soraida, tesorera de Apafa, indicó que esta decisión es un atentado al derecho fundamental de la educación, por lo que se exigen acciones concretas y el llamado de las autoridades locales.

Además, hizo un llamado al sindicato de trabajadores mineros y a todas las organizaciones sociales de base para que se sumen a este pedido.

“Este documento dice disolución del colegio. Yo estudié desde jardín, no es justo, hay más 200 estudiantes. Hemos ido a la Ugel y nos han dicho que no van a poder albergar. No hay cupo para otro colegio. Nos oponemos al cierre. Si no se escucha, vamos a seguir marchando”, dijo Soraida.

COMUNICADO

La empresa Buenaventura emitió un comunicado, indicando que se darán las facilidades de traslado de los alumnos, quienes son afectados por el anuncio del cierre.

Asimismo, indicó que continuará invirtiendo en la mejora de la infraestructura de las otras tres escuelas públicas que operan en Orcopampa.