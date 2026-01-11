Un patrullero de la comisaría de Ciudad Municipal sufrió un accidente el viernes, por lo que pasará por una fase de mantenimiento, dejando disminuido el patrullaje en el Cono Norte, así lo confirmó el jefe de la Región Policial, general Antonio La Madrid.

“Lamentablemente son situaciones que se están presentando, pero estamos viendo ahí con la unidad ejecutora para el efecto de la reparación correspondiente, toda vez que ello implica la disminución del patrullaje”, refirió tras la ceremonia de inauguración del programa de vacaciones útiles.

La autoridad policial precisó que se hará un levantamiento de información sobre el estado situacional de los patrulleros para hacer un requerimiento al Ministerio del Interior para renovar la flota vehicular.

Además, se espera la compra de los 100 patrulleros por el Gobierno Regional de Arequipa, cuya buena pro se otorgó el 8 de enero a la empresa Maquinarias S.A., con un plazo de ejecución de 210 días calendarios.

No obstante, este proceso podría tomar más tiempo, toda vez que la contratación de la supervisión para esta ejecución se declaró desierto el proceso de selección debido a que no se recibió propuesta alguna.