La Región Policial de Arequipa capturó a 58 sospechosos del delito de extorsión típica en lo que va del año. Los dos casos más recientes corresponden a la captura de presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Dandys de la extorsión”.

Estos fueron identificados como Alberto Molina Asmat (31) y Yohan Gallegos Rojas (32), quienes fueron intervenidos el pasado 13 de diciembre por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri), en cumplimiento de una orden de detención preliminar judicial por 72 horas, dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado.

De acuerdo con la investigación policial, ambos sujetos son investigados por presuntamente extorsionar a los propietarios de la discoteca Filin, ubicada en el distrito de Yanahuara. Entre los actos intimidatorios se encuentran el envío de mensajes amenazantes a través de la aplicación WhatsApp.

Asimismo, las pesquisas señalan que los investigados habrían rociado gas pimienta en el establecimiento y lanzado gasolina al grupo electrógeno del centro de diversión, con la finalidad de amedrentar a las víctimas.

Molina Asmat fue capturado en las inmediaciones de su vivienda, situada en la urbanización Colonial, en el distrito de Paucarpata, mientras que Gallegos Rojas fue intervenido en el distrito de Cerro Colorado. Durante el operativo, la Policía incautó un automóvil blanco que habría sido utilizado el día en que se registró el ataque con gasolina.

DETENIDOS

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, precisó que se han registrado 92 denuncias de extorsión típica que derivaron en la detención de 58 personas. Añadió que el promedio de denuncias por la modalidad “gota a gota” es de 35 al mes, aunque en noviembre y parte de diciembre se evidenció una reducción.