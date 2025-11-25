Este martes 25 de noviembre, agentes de la Policía detuvieron a cinco mujeres y un varón, tras hallar en su poder diversos artefactos presuntamente robados de una vivienda ubicada en el sector Independencia, en el distrito de Alto Selva Alegre (ASA).

La intervención de la presunta banda criminal se realizó en la vivienda situada en la calle Tarapacá, en Miraflores, luego de un trabajo de investigación desde el día anterior, fecha en que se habría cometido el delito.

Según información preliminar, la noche del lunes, el denunciante y las mujeres estarían bebiendo en el domicilio de la víctima. Se presume que le habrían introducido una sustancia tóxica para dormir, con el fin de facilitar el robo.

Se llevaron al menos diez computadoras y otros artefactos que habrían sido trasladados en un vehículo blanco hasta la vivienda en Miraflores, donde los efectivos lograron hallar y recuperar los bienes.

De acuerdo al coronel PNP Giuliano Arguedas Pérez, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPS) en Arequipa, también se encontraron prendas de vestir. Además, señaló que la vivienda en Miraflores pertenecería a la madre de una de las detenidas.