En medio del crecimiento de los casos por extorsión en Arequipa, la justicia impuso esta semana 15 años de prisión a los ciudadanos colombianos Carlos Montes Esquivia (38) y Ana María Flores Vebel (33). Ambos fueron hallados culpables del delito de extorsión agravada bajo la modalidad de los préstamos “gota a gota” en el que terminaron amenazando de muerte a un taxista.

DETALLES DEL CASO

El caso comenzó el 4 de abril de 2024, cuando el agraviado aceptó de la pareja extranjera un préstamo de 3 mil soles para gastos urgentes, pero con el retraso de una de las 24 cuotas diarias que habían pactado comenzaron los problemas para el conductor.

Ese simple retraso desató una cadena de hostigamientos. Montes Esquivia y Flores Vebel empezaron a enviar mensajes amenazantes por WhatsApp, hicieron llamadas intimidantes al taxista e incluso llegaron a presentarse en dos ocasiones en el domicilio de la víctima, exigiendo el pago con agresividad y sin admitir explicaciones.

Acorralado por el miedo y preocupado por el bienestar de su familia, el taxista denunció el hecho ante los detectives de Secuestros de la Divincri quienes a través de una operación policial lograron la captura de los imputados en José Luis Bustamante y Rivero.

Durante las diligencias de investigación, la Fiscalía reunió las pruebas del delito cometido por los extranjeros mediante la verificación de los celulares que contenían los mensajes, el reconocimiento del préstamo por parte del agraviado y un análisis financiero que reveló que los extorsionadores pretendían convertir los 3 mil soles en 3 mil 600 soles en apenas 24 días, lo que equivalía a la absurda tasa anual de 1895 %, cifra completamente fuera de los márgenes legales y considerada una ventaja indebida.

CONDENA DE COLOMBIANOS

Tras dictarse la prisión preventiva de los extranjeros, la Fiscalía sufrió un revés en primera instancia, ya que el juzgado de investigación preparatoria que vio el caso, absolvió a los colombianos disponiendo su excarcelación; sin embargo, el Ministerio Público apeló y esta semana consiguió en la sala de apelaciones que la pareja sea sentencia de 15 años por extorsión agravada, junto al pago de una reparación civil de 3 mil soles en favor de la víctima. También se ordenó que los extranjeros sean buscados y capturados por la Policía para que cumplan la condena en el penal y tras ella, sean expulsados del país.

EN CRECIMIENTO

La sentencia llegó en un contexto de crecimiento de las denuncias por extorsión en Arequipa, ya que según cifras reportadas por el comando de la Policía en Arequipa, de enero a hasta fines de octubre se han registrado más de 400 denuncias, cifra que evidencia un aumento del 30% en relación al mismo periodo del año pasado.

MODALIDAD

La modalidad que más utilizada por los grupos criminales es la del “escopetazo”, que supera al tradicional “gota a gota”. En esta variante, los delincuentes envían mensajes extorsión de forma indiscriminada, sin conocer a las víctimas. Cuando las personas responden, los delincuentes empiezan a estudiar a la víctima para exigir pagos mediante amenazas, las llamadas son para generar mayor angustia y presión.