Personal policial detuvo a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana tras una intensa persecución que se realizó por diversos distritos de Arequipa. Los detenidos habrían asaltado la noche del viernes un agente bancario en Cerro Colorado.

Corrían las 19:13 horas, cuando una moto de placa 2586-7V, se estacionó al frente de un establecimiento ubicado en la calle Progreso, en Semi Rural Pachacútec.

De la unidad descendió una persona con casco, quien se acercó al mostrador de la tienda amenazando con un revólver a una joven que atendía en el establecimiento, procediendo a robar un celular marca Samsung y 500 soles. Tras 40 segundos, se retiró de la tienda para huir junto a su cómplice que lo esperaba con la moto.

La víctima del asalto alertó del hecho a personal de la comisaría de Mariscal Castilla. Gracias al dispositivo GPS del móvil lograron rastrear a los autores del hecho, iniciando una persecución por diversas calles de los distritos de Cayma, Yanahuara, Cercado hasta ser detenidos en el sector de Valle Blanco, en Cerro Colorado.

Los detenidos fueron identificados como Félix Lara Muñoz (25) y Luis Revilla Lameda (24), durante su intervención se halló parte del dinero robado, además de celulares, más no el arma de fuego utilizada. Se presume que arrojaron el revólver durante su huida.

Adicional a lo registrado, se les encontró entre sus pertenencias volantes con imágenes de armas de fuego y mensajes intimidantes, no descartándose que se trate de individuos involucrados en préstamos bajo la modalidad “gota a gota”.

Cabe precisar que las cámaras de vigilancia del agente bancario registraron el momento del robo, siendo cruciales las imágenes durante la investigación.