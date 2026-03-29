Un niño de apenas dos años de edad fue hallado en aparente estado de abandono la madrugada de este domingo en la calle Los Olivos, pueblo joven Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar.

El menor permanecía solo desde las 4:30 horas, dormido y abrigado con dos mantas dentro de un cochecito color gris y plateado estacionado en plena vía pública. Los vecinos advirtieron que ningún adulto acudía a atender al niño tras más de dos horas, por lo que dieron aviso a la Central 105.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía de Emergencia, quienes rescataron al menor a las 6:35 de la mañana y realizaron la búsqueda de los padres o familiares por inmediaciones de la zona, con resultado negativo.

El niño fue evaluado y se determinó que se encontraba en aparente buen estado de salud físico y mental. Terminada la intervención, se puso a disposición de la sección de Familia de la Comisaría Jerusalén.

Las autoridades investigarán el caso y aplicarán las medidas de protección que establece la legislación vigente en materia de niñez y adolescencia.