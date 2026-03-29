Entre el 2024 y los primeros meses del 2025, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero se convirtió en un punto crítico de la inseguridad ciudadana con hechos de sicariato con balaceras de por medio. Al día de hoy, estos hechos delictivos se redujeron, pero aún queda trabajo por hacer en cuanto a hurtos y robos, informaron desde la Policía Nacional.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, precisó que en esta jurisdicción los hurtos y robos al paso aún son latentes. La autoridad policial invocó a las víctimas de algún delito a denunciar para tener un mapeo correspondiente de las zonas donde se focalizan estos delitos.

En otro punto, se refirió a las extorsiones, de las cuales se tiene un registro de más de 440 denuncias en el 2025. “Este año estamos casi a la par, comparando con la misma cantidad de meses; sin embargo, se han hecho grandes capturas con las cuales se está esclareciendo hechos de esta naturaleza”, indicó.

MARCHA

Para continuar con el trabajo coordinado entre las autoridades locales del distrito y la Policía, el sábado se realizó la marcha de sensibilización por la seguridad ciudadana, partiendo desde el parque Los Ccoritos.

En este recorrido, el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra, recordó que en abril del año pasado se realizó una primera marcha por la paz y seguridad, a raíz de las constantes balaceras registradas durante el primer trimestre del 2025; sin embargo, a diferencia de aquel año, en el presente 2026 la situación es distinta en esta jurisdicción.

La autoridad edil señaló que dentro del Plan de Seguridad Ciudadana para el distrito se encuentra la renovación de las 8 camionetas de serenazgo, la instalación de 300 cámaras de videovigilancia, identificación de rostros y de placas, además de la instalación de dos puestos de auxilio rápido en Cerro Juli y en Simón Bolívar, proyecto que estaría listo para julio.

Para el feriado largo se dispuso un plan de contingencia en conjunto con la Policía Nacional para la fiscalización y control en la avenida Dolores, además de recuperación de espacios públicos en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. “No queremos que se convierta en una semana tranca”, expresó.