La colocación de la primera piedra de la Comisaría Modelo Apurímac en el distrito de Alto Selva Alegre terminó convertida en vitrina política. Al lugar llegó un grupo de jóvenes con chalecos del movimiento regional Arequipa Avancemos que repartió fósforos con mensajes alusivos a la próxima contienda electoral, aunque no mencionaba nombres, hacía alusión al próximo alcalde distrital.

Diario Correo consultó al primer regidor de la comuna, Glenny Marcos Sánchez Orihuela, quien según la consulta al registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señala que figura afiliado al movimiento Arequipa Avancemos desde el 23 de octubre de 2025, y sería uno de los precandidatos para la alcaldía distrital.

“Sí, tengo invitaciones por parte de ellos (Arequipa Avancemos). Me he reunido un par de veces, pero primero estamos acá, terminando nuestra gestión, ¿no?”, sostuvo avalando también actos proselitistas. “Es libre, cualquier partido puede venir acá a repartir, estamos en una libre democracia. Mientras no cometa un desorden, no interrumpa en la ceremonia protocolar, está bien”, indicó.

Lo que no pudo deslindar el teniente alcalde es que entre los jóvenes que entregaban los fósforos se encontraba su propio hijo.