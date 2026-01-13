Los familiares y amigos del conductor y la cobradora que fueron agredidos el fin de semana por transportistas informales en el paradero del Puente Grau, Cercado de la ciudad de Arequipa, protestaron hoy en la noche en la primera cuadra de la calle Villalba.

“Pido justicia para mi hermano y para mi. Mi hermano tiene hematomas en el cabeza y yo dolor en las costillas. Eran 15 personas contra nosotros y no había quién nos defienda. Pedimos apoyo de la Municiplidad de Arequipa, que haya más control”, señaló la cobradora agredida.

Uno de los conductores que realiza el servicio de transporte de pasajeros al distrito de Alto Selva Alegre, pidió al alcalde de la provincia de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, intervenir con operaciones en diferentes paraderos informales.

“Están ganando terreno, nosotros esperamos que la municipalidad haga algo. Somos 380 unidades que hacen servicio al distrito de Alto Selva Alegre”, señaló el transportista.

OPERACIÓN

Los inspectores de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provinicial de Arequipa (MPA), con apoyo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la Policía de Tránsito, realizaron hoy la operación contra el transporte informal en el Puente Grau.

Esta acción es en respuesta a la agresión de jaladores y choferes informales contra un bus afiliado al Sistema Integrado de Transportes (SIT) en el paradero del Puente Grau. El conductor y la cobradora resultaron heridos, el video se viralizó en las redes sociales.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: MPA.

La MPA, mediante un comunicado, rechazó la agresión. “La entidad edil viene realizando operativos permanentes de fiscalización del transporte, en el marco de sus competencias, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial”, se lee en el documento.

La comuna provincial exhortó a los ciudadanos a usar el servicio de transporte formal porque cumple con la condiciones técnicas de seguridad. La otra cara de la moneda es el transporte informal que opera al margen de la ley, lo que representa un riego alto para los usuarios.