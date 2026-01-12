De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la región de Arequipa recibió entre enero y septiembre de 2025 más de 500 millones de dólares en inversión minera. Recursos destinados a la explotación de minerales, la compra de maquinaria, el desarrollo de infraestructura y la modernización de operaciones. Esta cifra contrasta con los periodos previos a la pandemia, cuando la inversión alcanzaba a 400 millones de dólares.

“El liderazgo minero de Arequipa representa un aporte esencial para la economía regional y nacional: la alta producción de cobre y molibdeno fortalece los ingresos por exportaciones, impulsa el empleo y dinamiza la demanda de servicios y proveedores locales. Esto se ve reflejado en el trabajo de los transportistas y el comercio que sostiene a miles de familias y hacen visible el movimiento económico día a día”, señaló Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Este sector genera cerca de 29 mil puestos de trabajo. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el 78% de estos empleos son formales, lo que significa contar con contrato, seguro de salud, pensión y otros beneficios laborales.

Además, afirma que la actividad minera impulsa a sectores complementarios como transporte, servicios y comercio, creando un efecto multiplicador que beneficia a toda la comunidad.

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) informó que el escenario global es favorable: el mundo necesita cada vez más cobre para la tecnología, la electrificación y las energías limpias. En ese contexto, Arequipa tiene la oportunidad de aprovechar esta mayor demanda, atraer inversión y sostener un crecimiento que se traduzca en más empleo y más ingresos.

El desempeño minero de Arequipa es el motor económico del país, por la producción de cobre y molibdeno, minerales esenciales para la industria. “El desafío ahora es capitalizar este contexto favorable para promover un crecimiento sostenible y garantizar que los beneficios de la minería se traduzcan en oportunidades duraderas para la población”, finalizó Saito.