Los ciudadanos podrán votar con su DNI vencido en las Elecciones 2026, confirmó Ángel Manrique Linares, jefe de la Oficina Regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La medida busca asegurar que ningún elector quede impedido de ejercer su derecho al sufragio.

Pese a ello, Manrique recomendó a las personas revisar si su documento de identidad ya caducó y renovarlo lo antes posible para que también puedan hacer otras acciones. Según informó, muchos ciudadanos suelen descubrir el vencimiento el mismo día de un trámite. La renovación puede hacerse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad.

“Invocamos a todos los ciudadanos a revisar la fecha de caducidad de su DNI y, si ya venció, hacer su trámite de renovación cuanto antes, no esperen a última hora (...) Ya no hay muchas filas porque se cerró el padrón electoral, pero de todos modos hay personas que acuden por la renovación del DNI azul al electrónico, aprovechen la campaña”, indicó.

En cuanto a los cambios de domicilio, el funcionario recordó que el plazo cerró el 14 de octubre, fecha límite para que esta información sea tomada en cuenta en la asignación de locales de votación.