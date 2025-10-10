Una pareja de amigos fue rescatada esta madrugada de las frías aguas del río Chili al que cayeron desde un costado del puente Bolognesi que une los distritos de Yanahuara y el Cercado de Arequipa.

Fueron los serenos de la comuna provincial de Arequipa quienes a la 2:30 am fueron alertados sobre el accidente que habían sufrido Luciana M. S. (22) y su amigo Emerson M. H. (23), mientras se encontraban en la Alameda Pardo, en Yanahuara.

Los agentes que se trasladaron al lugar ingresaron al río para sacar primero a Emerson, mientras que se tuvo que hacer uso de una canastilla para retirar del río a su amiga, quien resultó con lesiones más graves, producto de la caída.

Pareja de amigos cayó al río Chili y fueron rescatados por serenos de la Municipalidad de Arequipa. Foto: Difusión.

Los amigos fueron trasladados al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde quedaron internados.

Emerson contó que estuvieron bebiendo debido a que su amiga había terminado con su enamorado y de un momento a otro cayó al agua y al tratar de ayudarla también se precipitó. Desde el hospital se informó que ambos fueron diagnosticados con contusiones múltiples e hipotermia.