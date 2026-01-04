La Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre enfrenta un retraso en la ejecución de la ficha de mantenimiento de la continuación de la avenida Chilina y avenida Francisco Mostajo hasta el Jirón Leoncio Prado, entre la firma del contrato de la obra y el inicio de trabajos pasaron cerca de 3 meses.

En julio del 2025, la comuna distrital convocó el primer proceso de adjudicación simplificada, el cual se declaró desierto, convocándose a un segundo proceso en julio, en este se otorgó la buena pro el 8 de agosto al Consorcio Alarcón, conformado por Industria de Maquinarias y Equipamientos SRL y JAC Construcción y Suministros, que suscribieron la conformación del consorcio el 18 de septiembre, y cuatro días después se firmó el contrato con la municipalidad.

Desde la perfección del contrato, pasaron alrededor de 3 meses para que los trabajos en físico se realicen; en el caso de la avenida Francisco Mostajo se realizó el fresado de la carpeta asfáltica desde la intersección con la avenida Ricardo Palma hasta el Jirón Leoncio Prado, mientras que en un tramo de 20 metros de la avenida Chilina se encuentra removida la carpeta asfáltica, provocando polvareda en la zona, justo al costado del cartel de obra.

Este proyecto valorizado en 1,79 millones de soles, cuenta con un plazo de 60 días calendarios y una meta física de 16,993.82 metros cuadrados, según los términos de referencia.