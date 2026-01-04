Arequipa registra 126 obras públicas paralizadas con una inversión que supera los S/ 7,579 millones, convirtiéndose en el departamento con el mayor monto de dinero paralizado a nivel nacional, pese a tener menos proyectos detenidos que regiones como Cusco (297 obras), Áncash (280) y Puno (223), según el informe de Obras Públicas Paralizadas de la Contraloría General de la República, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Entre las principales obras paralizadas está la construcción de áreas complementarias del penal de Socabaya. Este proyecto, ejecutado por el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Justicia, tiene un costo de S/ 366 millones 661 mil 952, y está paralizado debido a discrepancias y un arbitraje con la empresa ejecutora.

También figura la ampliación de la Oficina de Criminalística de la Policía, con una inversión de S/ 40,493,695. Otra obra detenida es el mejoramiento de la Escuela Técnico Superior PNP, en el distrito de La Joya, valorizada en S/ 146,219,167, paralizada por incumplimiento de contrato.

GESTIÓN DE ROHEL SÁNCHEZ

A nivel del Gobierno Regional, una de las obras más costosas estancada es la carretera Vizcachani–Callalli–Sibayo (Caylloma), con un costo actualizado de S/ 383,622,944, paralizada por incumplimiento de contrato, afectando la conectividad vial de zonas altoandinas.

En el sector salud, la situación se vuelve crítica. Se encuentran detenidos el mejoramiento del hospital Maritza Campos Díaz (en Cerro Colorado) con S/ 328,590,503, el hospital de Camaná con S/ 207,258,328, y el establecimiento de salud de Cotahuasi (La Unión) con S/ 75,573,028, todos paralizados por incumplimiento contractual.

A nivel local, destacan proyectos de saneamiento y riego paralizados. La empresa Sedapar mantiene detenida la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Sachaca, Tiabaya y Congata, valorizada en S/ 77,892,042, también por incumplimiento de contrato.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Condesuyos tiene paralizado el mejoramiento del sistema de riego mediante la represa Arhata, con S/ 75,260,881. En Caylloma, la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Chivay, valorizada en S/ 25,517,789, permanece paralizada por discrepancias, controversias y arbitraje con el consorcio ejecutor.