Antes de la pandemia, las gestantes que acudían al hospital Goyeneche accedían a clases de psicoprofilaxis de manera diaria y estimulación prenatal, sin embargo, actualmente solo la psicoprofilaxis se realiza los sábados, comentó Roxana Delgado, jefa del Servicio de Obstetras del nosocomio.

“Hemos retomado ya las clases de psicoprofilaxis para el parto los días sábados, pero antes hacíamos clases de psicoprofilaxis toda la semana, todas las tardes, a todas las señoras gestantes que quieran prepararse para el parto”, expresó la obstetra.

Delgado explicó que estas clases son gratuitas y en 6 sesiones, las cuales se realizan, por recomendación, después de las 20 semanas de gestación, al menos una vez a la semana. Actualmente, estas clases se dan los sábados atendiendo en promedio a 3 y 4 gestantes por clase.

Respecto a la estimulación prenatal, son clases que se realizan a las mujeres en los primeros meses de embarazo, donde se le enseña técnicas para que la madre se comunique con su bebé en el vientre por medio de ruidos, luz, oscuridad, de masajes, movimiento, entre otros estímulos.

Debido a la carencia de mayor personal en el Servicio de Obstetras, la estimulación prenatal aún no está considerada para retomarse.

NECESIDAD

Delgado señaló que en estas fechas es donde gran parte del personal pide vacaciones, por lo que resulta necesario la contratación de 5 obstetras más, dado que esa misma cantidad fue trasladada al área de Emergencia para hacer un rol completo.

En todo el nosocomio trabajan 38 obstetras, las cuales son distribuidas en diversos turnos y atenciones, como Emergencia, al Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Procets).

“Tenemos obstetras en Procets, obstetras en emergencia, obstetras en colposcopia, obstetras en oncología y necesitamos que las que se trasladaron a esas áreas sean cubiertas porque el servicio tiene limitaciones”, aseguró.