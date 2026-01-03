El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, señaló que la demora en la aprobación de la licencia de construcción del nuevo Hospital Goyeneche es responsabilidad del Ministerio de Cultura. El nosocomio es considerado patrimonio cultural, por lo que requiere permisos que consideren dicha condición.

La autoridad edil explicó que la comuna cumple únicamente con recibir la documentación y derivarlo a dicha entidad, que es la encargada de otorgar la viabilidad correspondiente. “Una vez que el Ministerio de Cultura nos dé el visto bueno, ya nosotros como municipalidad damos el paso inmediato”, indicó.

Asimismo, manifestó que por tratarse de un bien patrimonial no sería posible aplicar la modalidad Fast Track, ya que no se puede ejecutar la obra de manera paralela al desarrollo del expediente técnico, por lo que la ejecución solo podrá iniciar cuando se obtenga la autorización de Cultura. “Para cualquier tipo de obra donde no interviene patrimonio cultural de la humanidad está bien, pero en este caso es bien conflictivo”, precisó.

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

No obstante, a finales de octubre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) informó que el principal entrampamiento está relacionado con esta nueva modalidad, la cual no está contemplada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la comuna provincial. De acuerdo con el GRA, esta situación impide otorgar la licencia de construcción basándose únicamente en un anteproyecto arquitectónico, ya que el TUPA exige un expediente técnico completo.

En ese entonces, el gerente general del GRA, Berly Gonzales Arias, explicó que el hospital Goyeneche, al ubicarse en el Centro Histórico, requiere una licencia tipo C, procedimiento que tampoco contempla el Fast Track en la normativa municipal vigente. Añadió que esta limitación administrativa fue advertida desde octubre y expuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual se comprometió a impulsar mesas técnicas para evaluar alternativas legales que permitan destrabar el proyecto.