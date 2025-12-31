La rápida intervención de los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza permitió salvar la pierna de un obrero de construcción civil que llegó al área de emergencia con una lesión extremadamente grave a nivel del tobillo derecho, producto de un accidente laboral con un esmeril.

Luis Gamero, especialista del servicio cardiovascular del hospital, refirió que el hecho ocurrió hace aproximadamente tres semanas, cuando el Alex Pinto sufrió un profundo corte que prácticamente seccionó su pie. La lesión fue de tal magnitud que el miembro inferior quedó sostenido únicamente por tejidos blandos como la piel y el músculo, generando una situación crítica y de alto riesgo de amputación.

OPERACIÓN

El médico sostuvo que la reacción inmediata de los compañeros de trabajo del herido fue vital, pues lo evacuaron rápido al hospital con el apoyo de bomberos. Una vez internado, se realizaron con celeridad los exámenes prequirúrgicos que permitieron ingresar al paciente a sala de operaciones en menos de dos horas.

La cirugía, considerada altamente compleja, se desarrolló de manera conjunta entre los especialistas de cirugía cardiovascular y traumatología. los primeros lograron realizar una revascularización exitosa de los vasos sanguíneos, permitiendo restablecer el flujo de sangre al pie. Posteriormente, el equipo de traumatología se encargó de la fractura estabilizando el tobillo mediante un fijador externo.

“Hoy, el paciente conserva su pie vascularizado, con sensibilidad y movilidad parcial en los dedos y una evolución favorable. Si bien aún requiere manejo de partes blandas y un proceso de rehabilitación prolongado, estimamos que con terapia física constante, el paciente podría retomar sus actividades normales en un periodo que oscila entre seis meses y un año”, dijo el médico.