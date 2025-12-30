Agentes de la Policía de Anticorrupción en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron anoche a Luis Enrique Calla Rodríguez, jefe del área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), quien es investigado de solicitar mil 700 soles a un comerciante a cambio de no cerrar su local.

La intervención se realizó en la avenida Parra, a la altura de Casinelli, en el Cercado de la Ciudad de Arequipa, ante la sorpresa de los transeúntes y conductores.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el funcionario que se desempeñaba como ejecutor coactivo amenazó al emprendedor con clausurar el negocio, en caso no entregue el dinero solicitado.

No obstante, la víctima decidió denunciar el hecho ante la Policía Anticorrupción y se armó una operación para intervenir al funcionario municipal con 450 soles que había recibido como un adelanto, sin imaginar que los billetes fueron fotocopiados y tenían un reactivo.

La Policía no descarta que haya más víctimas y pidió que se acerquen a realizar la denuncia.

COMUNICADO

Mientras tanto, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa informaron mediante un comunicado que rechaza de manera categórica cualquier conducta al margen de la ley. Manifiesta su total disposición de colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos.

“No existía ninguna diligencia ni acción de fiscalización programada que ha devenido en este hecho lamentable”, se lee en el documento.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa