Candidatos con diferentes puntos de vista buscan ser diputados por la región de Arequipa. Entre los nombres presentados en las listas de candidatos por los partidos políticos hay personas con antecedentes cuestionables.

Al menos diez personajes aparecen en la lista, entre ellos Juan Miguel Meza Igme (Venceremos), vocero de las personas que se oponen al proyecto minero Tía María.

También se encuentra José Antonio Supo Condori (Alianza para el Progreso), exalcalde del distrito de Paucarpata, cuestionado por el problema de recojo de residuos sólidos que no supo resolver.

Mauricio Alosilla Chambi (Integridad Democrática), expresidente de la Liga de Ajedrez de Arequipa y exadministrador de la Sociedad de Beneficencia de Mollendo, fue detenido en el 2024 por la Policía ante la sospecha de integrar una banda que robaba celulares.

Daniel Vera Ballón (Partido Aprista Peruano) fue el primer presidente del Gobierno Regional de Arequipa y una vez más intentará mantenerse en vigencia en la política nacional, esta vez apunta a la cámara de diputados.

Nicolás Talavera Benavente (País para Todos), excandidato al Congreso y Consejo Regional de Arequipa, intentará una vez más ingresar en política. Tiene aceptación en los votantes más jóvenes por su cercanía con el deporte y los animales.

Magaly Agramonte Gutiérrez (Somos Perú), regidora en las últimas dos gestiones en el distrito de Socabaya, estuvo en el ojo de la tormenta por el enfrentamiento con el alcalde Roberto Muñoz Pinto.

REGIDORES DE AREQUIPA

A la lista se suman los regidores en la gestión de Víctor Hugo Rivera al frente de la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa: Rolando Bedregal Sanz (Perú Primero) y Susana Condori Huamaní (Perú Primero). Son cuestionados por poca productividad en fiscalización.

Un nombre que llama la atención es el de Carlos Raúl Paredes, el locutor de radio conocido como el “Hombre Elástico” que hace unos años batió un récord por permanencia en una cabina de radio. Recientemente, presentó su libro “300 días con Fujimori: memorias de un tiempo compartido en Japón”, sobre sus experiencias con Alberto Fujimori. Es conocido por su cercanía con el movimiento fujimorista y es el número 1 en la lista para Diputados de Fuerza Popular en Arequipa.

A la lista de nombres debe de sumarse otra para el caso de postulantes a senadores, también por las 36 listas en carrera electoral para el 2026.

Ayer, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial del partido Fuerza Popular para las elecciones generales 2026, luego de culminar el periodo de tachas sin que se presentara ninguna objeción contra la lista.

MÁS

Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) buscará mantenerse en el parlamento y Juan Carlos Callacondo (Somos Perú), exfuncionario.