La restauración de las cornisas de los portales de la Plaza de Armas que se desprendieron este año, así como como de los leones ornamentales de sillar ubicados en el parque infantil Grau, continúa sin fechas definidas para su ejecución.

El director de la Escuela Taller Arequipa, Hugo Gómez, indicó que el ciclo académico de la institución terminó, por lo que, la programación de nuevas intervenciones se viene elaborando recién en estos días, en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico.

En el caso de las cornisas, el director precisó que cinco pertenecen a un mismo bloque de los portales de la Plaza de Armas, mientras que siete fueron retiradas de manera preventiva tras desprenderse, debido al riesgo que representaban para peatones.

SITUACIÓN

Respecto a los leones ornamentales, Gómez recordó que se trata de esculturas históricas de sillar, esculpidas a mediados del siglo XIX, presentan daños que requieren una intervención especializada.

Uno de los principales factores que impidió ejecutar estas restauraciones durante el 2025 fue la falta de documentación oficial porque los informes fueron únicamente verbales o a través de los medios de comunicación, lo que retrasó la reprogramación de los trabajos.