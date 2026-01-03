La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa inició los trámites para solicitar la declaratoria de emergencia en algunos distritos de la región por peligro inminente, debido al inicio de las lluvias.

El titular de la gerencia, Juan Francisco Portilla, informó que el distrito de Alca, en la provincia de La Unión, será incluido en esta solicitud, debido al alto riesgo de activación de quebradas y ríos, de acuerdo a experiencias registradas en años anteriores.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta el lunes se presentarán nevadas, granizo y lluvias de moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas en las zonas altas de la región.