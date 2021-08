El director del Hospital Goyeneche de Arequipa, Juan Luis Herrera Chejo, informó este viernes que los siameses que nacieron unidos por la cadera en este establecimiento el domingo 22 de agosto, serán intervenidos quirúrgicamente por especialistas del mismo hospital en la quincena de setiembre próximo.

Herrera indicó, de acuerdo a una nota de prensa del hospital, que esto se determinó tras una reunión realizada ayer por la tarde entre los especialistas que participarán en la operación médica.

Una resonancia magnética reveló que no hay órganos nobles comprometidos, pues los varoncitos de padres venezolanos no comparten el sistema óseo, es decir, la cadera no está fusionada y las médulas son independientes.

Herrera Chejo detalló que el 4 de setiembre se presentará un plan preliminar para la intervención, el cual incluye equipos médicos, personal, material quirúrgico, equipamiento de sala de operaciones, equipo de anestesia, entre otros. Participarán dos especialistas de cada área para brindar una atención personalizada a cada neonato.

“Luego de aprobar el plan de trabajo se realizará una prueba en vacío, se estima entre el 08 y 10 de setiembre, donde los especialistas realizarán una operación simulada, con el fin de determinar la forma de atención y proceso durante la intervención quirúrgica”, señaló el director del Goyeneche.

Participarán médicos de siete especialidades

Los especialistas arequipeños que intervendrán a estos menores trabajan en el Hospital Goyeneche, administrado por el Gobierno Regional de Arequipa, y en el Hospital Regional Honorio Delgado.

Entre estos hay anestesiólogos, pediatras, neonatólogos, neurocirujanos pediátricos, cardiólogos, traumatólogos, cirujanos plásticos, técnicos y enfermeras.

“Esta alianza de profesionales demostrará una vez más que Arequipa es capaz de brindar un trabajo médico de calidad y excelencia”, se informó.

Bebés y su madre permanecen en hospital

Durante esta semana los pequeños siameses serán evaluados a través de consulta externa preoperatoria por pediatras, cardiólogos, traumatólogos y otros profesionales médicos, quienes les harán un monitoreo de control preoperatorio.

El padre de los siameses, Luis Lozada, se ha mostrado confiado en que sus pequeños pronto serán separados. “Yo quiero que los operen en el Goyeneche, sé que hay buenos profesionales aquí, confío de todo corazón en que salgan bien las cosas”, señaló.

En tanto la madre de los niños aún se encuentra internada en el hospital, pese a estar apta para el alta. Los especialistas determinaron que es importante que ella permanezca cerca de sus hijos para proporcionarles de manera constante el calostro que los dotará de alimentación básica en esta primera etapa de vida. Los tres se encuentran en buen estado de salud.

