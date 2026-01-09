La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la región se produce mayoritariamente dentro del entorno familiar y en círculos de confianza. Así lo informó Narda Sofía Miranda Arista, vocera del Programa Warmi Ñan, quien precisó que siete de cada diez casos de violencia sexual se registran en el hogar, con agresores que suelen ser personas cercanas a la víctima.

De acuerdo con la información proporcionada por el programa, durante el 2024 se registraron 1,466 denuncias por violencia sexual contra menores de edad en Arequipa. En tanto, en lo que va del 2025, hasta noviembre, se reportaron 1,361 casos, cifra que aún no es definitiva, ya que la estadística anual se consolida a nivel nacional y suele publicarse semanas después del cierre del año.

Miranda Arista explicó que los agresores suelen pertenecer al círculo familiar o cercano, como padres, padrastros, tíos, abuelos, vecinos o amigos de la familia, lo que dificulta la denuncia. “Se trata de una violencia que ocurre en espacios íntimos, donde los niños deberían estar seguros, pero muchas veces no lo están”, señaló.

Asimismo, advirtió que los niños de 0 a 5 años figuran entre los grupos más vulnerables, debido a que no pueden identificar ni comunicar situaciones de abuso, lo que facilita que estos hechos permanezcan ocultos por largos periodos. En edades mayores, la incidencia se concentra principalmente en adolescentes, con mayor afectación en mujeres, aunque también se registran casos en varones.

La vocera del Programa Warmi Ñan indicó que el incremento de denuncias observado en los últimos años no responde necesariamente a un aumento de los hechos, sino a una mayor información y ruptura del silencio, impulsada por campañas preventivas, el rol de los docentes y la difusión de los derechos de la niñez.

Finalmente, exhortó a padres, madres y cuidadores a fortalecer las medidas de protección dentro del hogar y recordó que la violencia sexual no solo incluye violación, sino también tocamientos indebidos, exhibicionismo y cualquier acto que vulnere la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes.