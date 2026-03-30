El pasaje del transporte urbano en Arequipa podría llegar a costar S/ 1.80, según estimaciones técnicas del sector. Así lo reveló Juan José Revilla, gerente del Consorcio Unión AQP, quien consideró que la tarifa actual de S/ 1.30 se encuentra por debajo de los costos reales de operación.

Si bien reconoció que esta tarifa resultaría “antisocial” para los usuarios, explicó que el monto vigente no responde a las condiciones económicas actuales, sino a un cálculo realizado en noviembre de 2025, cuando el análisis de costos arrojaba un valor cercano a S/ 1.27. Desde entonces, el contexto ha variado debido al incremento del precio del combustible y otros factores que inciden en el transporte público.

En esa línea, explicó que el reajuste del pasaje depende de un análisis integral de los costos operativos. “No solamente se ve el costo del petróleo. Se ve todo: la canasta familiar, los precios de la maquinaria; todo se evalúa”, detalló. En ese sentido, señaló que, según estudios económicos elaborados por especialistas privados que contrataron, la tarifa actual debería ubicarse en S/ 1.80.

No obstante, indicó que, en el contexto actual, este incremento no sería viable de manera inmediata, sino en el futuro, y siempre sustentado en estadísticas económicas y en el nivel de inflación para realizar una evaluación más precisa. Aunque reconoció que un pasaje de S/ 1.80 resultaría elevado para la población, sostuvo que dicho monto se aproxima al costo real del servicio en la actualidad.

COSTO

Respecto a la posibilidad de reducir la tarifa, como sugirió el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera ante una eventual baja del combustible, el representante del sector transporte consideró que esta medida no sería sostenible si no existe una reducción real y prolongada de los costos. Añadió que decisiones de este tipo no pueden basarse en variaciones momentáneas.