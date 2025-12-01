La Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (ACTUAR) solicitaron a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) definir un reajuste del pasaje urbano, debido al alto costo de vida y los incumplimientos para formalizar el transporte.

Patricia Velásquez, quien preside la directiva de ACTUAR, expresó que el costo del pasaje debe subir a un promedio de S/1.50, tarifa que aún está sujeta a evaluación.

“Puede ser S/1.50. No solo es hablar de entrar a la etapa operativa del SIT, porque faltan varios factores para que se dé este proceso. Para esta etapa no debe haber informales, entonces no se puede”, indicó.

Entre los factores que afectan el transporte formal, señaló el aumento del transporte ilegal, aparición de vehículos pequeños en la ciudad; además de la falta de paraderos que genera desorden. Así también, refirió que el estado de infraestructura vial es ineficiente, y hay competencia económica desleal.

En su pronunciamiento, advirtió que, de no cumplir estas exigencias, evalúan convocar a una movilización para el 2026.