El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) presentó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2026-2035, un documento que busca mejorar la calidad de vida, cerrar brechas y fortalecer el desarrollo sostenible de la región.

Si bien se establecieron objetivos estratégicos para este plan, con el objetivo de construir una Arequipa más desarrollada, inclusiva y sostenible hacia el 2035, se objeta cuántos serán cumplidos.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rohel Sánchez junto al presidente ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Giofianni Peirano Torriani, quien presentó los lineamientos y metas que marcarán el rumbo de la región.

METAS AL 2035

En salud, el plan busca reducir la mortalidad prevenible de 242.1 en 2024 a 150 en 2035, así como incrementar la cobertura de atención integral hasta el 82%. En educación, se proyecta elevar el porcentaje de estudiantes con logros satisfactorios de 37.8% a 51%, además de aumentar la culminación oportuna de estudios del 70% a 90%.

Respecto a la inclusión social, se plantea incrementar la población que supera la pobreza multidimensional de 30% a 49.8%, disminuir la victimización en población vulnerable de 35% a 20% e incrementar el acceso a servicios básicos en hogares en situación de riesgo de 40% a 65%.

En materia ambiental, se prevé mejorar el índice de sostenibilidad ecosistémica de 53.4% a 68.8% y elevar la seguridad hídrica de 56.6% a 75.7%. Asimismo, se busca fortalecer la gestión de riesgos de desastres, incrementando la resiliencia regional de 48 a 61.2.

Referente a la competitividad e innovación, la región pretende elevar el índice de complejidad económica de 0.38 a 0.62 y aumentar la competitividad regional de 57.5 a 68.5.

En gestión territorial, se apunta a optimizar la capacidad del Estado, mejorar la inversión pública y reducir el riesgo de corrupción de 70.2 a 39.