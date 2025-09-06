La mañana de este sábado un camión cargado de mineral se despistó y cayó por un barranco en el kilómetro 61 de a carretera Arequipa - Puno, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida, la cual tuvo que ser rescatada de entre los fierros de la unidad.

La unidad de placa V5D-972 se habría despistado al ingresar a una curva, cayendo por un barranco. Producto de este accidente, el chófer de la unidad falleció en el lugar, atrapado en la cabina.

El propietario de la unidad, César Castilla Ccoscco, permaneció atrapado entre la carrocería y el material que transportaba el camión, siendo rescatado por personal de la Compañía de Bomberos 140 Yanahuara y conducido a un establecimiento de salud.

Despiste de camión en Yura deja un muerto y un herido. Foto: Difusión.

Personal de la Unidad de Carreteras de la Policía se constituyó en el lugar para iniciar las diligencias del caso y determinar las causas del accidente.