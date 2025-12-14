Las ventas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) se redujeron hasta en un 50% durante el 2025, afectando principalmente a los sectores calzado, textil y comercio local, según informó la presidenta de la Cámara de Comercio de la MiPyME, Graciela Nayhua.

La dirigente explicó que las campañas comerciales más importantes del año, como la campaña escolar, el Día de la Madre y Fiestas Patrias, no generaron los resultados esperados, lo que impactó directamente en la economía de los pequeños productores que dependen de las ventas diarias para sostener sus negocios.

COMPORTAMIENTO

Nayhua señaló que uno de los principales factores de esta caída es el ingreso masivo de productos importados, principalmente de procedencia china, que se comercializan a precios muy por debajo de los costos de producción nacional, lo que dificulta la competencia para los empresarios locales.

Detalló que, a diferencia de los productos importados, las MiPyMEs trabajan con insumos nacionales de mayor calidad, cuyo costo eleva el precio final de prendas y calzado fabricados en el país, colocándolos en desventaja frente a mercancía extranjera de bajo costo.

ZONAS INDUSTRIALES

A esta situación se suma la falta de zonas industriales, lo que limita la capacidad de crecimiento de las microempresas. La presidenta de la Cámara indicó que muchos talleres funcionan en pequeños espacios ubicados en galerías y zonas comerciales, sin posibilidad de expansión ni producción a mayor escala.

En ese sentido, cuestionó que el Parque Industrial de Yura no haya sido considerado como zona industrial en los planes de desarrollo urbano, pese a que existen proyectos presentados desde 2015 y una inversión superior a los 10 millones de soles, situación que perjudica directamente a 1,750 microempresarios.