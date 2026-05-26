A pocos días de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio, el arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, pidió a los ciudadanos emitir un voto responsable y analizar con objetividad las propuestas de ambos candidatos presidenciales.
Señaló que la crisis política que atraviesa el país obliga a los peruanos a reflexionar seriamente sobre el futuro del país y evaluar las consecuencias de cada propuesta.
“Corresponde a cada ciudadano analizar las propuestas. Primero, ver si son viables o no. Segundo, ver si esas mismas propuestas se han aplicado en otros países y cuáles han sido las consecuencias de aplicar un régimen o de aplicar otro régimen. En ese sentido, es muy importante no dejarnos engañar por cantos de sirena de nadie”, manifestó el arzobispo.
Monseñor también se refirió al reciente pedido de personajes políticos a sumarse al voto viciado, señaló que no considera esa postura como una opción responsable frente al actual contexto político. “Yo creo que lo responsable es que ante esta realidad los peruanos hagamos efectivo nuestro voto y tomemos una decisión por el futuro del país”, manifestó.