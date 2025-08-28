Un nuevo asalto a mano armada volvió a ocurrir en Arequipa. Esta vez el escenario fue un hostal en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Serían cuatro los sujetos que ingresaron la noche del 27 de agosto portando armas, y se llevaron 3,000 soles.

Según relataron los afectados, los asaltantes no dispararon ni hirieron a nadie. Entraron y con amenazas pidieron el dinero, para después escapar en un auto Toyota negro con lunas polarizadas.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, información que será clave para la investigación policial.

Este atraco armado es el segundo que ocurre en menos de una semana. El primero ocurrió en la avenida Mariscal Castilla, el último viernes cuando robaron más de 100,000 soles de una casa de cambios. Varios de los implicados ya fueron capturados y permanecen detenidos preliminarmente.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, afirmó que ya investigan el atraco y que las cámaras fe seguridad serán fundamentales para dar con los asaltantes.

“El hecho ya está en investigación, no puedo adelantar nada por ahora (...) pero así como capturamos a los anteriores delincuentes, estos también serán capturados”, advirtió.