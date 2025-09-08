Más de 30 adultos y jóvenes con discapacidad, encontraron en el básquet en silla de ruedas una forma de competir, soñar y demostrar que nada los detiene. Se trata de la asociación Corazón y Pura Fibra, un grupo de deportistas que sobresale en las canchas, pero que desde hace 56 años lucha sin el apoyo de las autoridades.

Ellos continúan en su batalla de traer preseas a la región arequipeña, pese a que están en el olvido de las autoridades. Se organizan y realizan actividades para recaudar fondos y así costear pasajes u otros gastos para participar en algún torneo. El presidente de la asociación, Jorge Delsante, lamenta que ni el sector privado, ni público, los apoye.

Delsante ahora pide apoyo a la población, ya que quieren participar en un campeonato nacional que se realizará en Cusco, pero no cuentan con dinero. Por ello, realizarán una pollada el domingo 14 de septiembre a una cuadra y media del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

“Haremos 100 polladas para cubrir los pasajes de unos 20 jugadores que iremos a competir. Es la única forma de salir adelante. No les podemos decir que no a nuestros deportistas por eso hacemos el esfuerzo, eso les hace sentir vivos. Nos gustaría que nos apoyen”, indica Jorge Delsante.

PROBLEMAS

Los deportistas entrenan con pasión, pero cuando llega el momento de trasladarse a otras ciudades deben enfrentar una nueva barrera, la falta de transporte accesible.