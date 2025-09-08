No hay edad fija para jugar al fútbol, así queda demostrado con el inicio del Torneo Senior – Máster – Super Máster, en su etapa provincial, y que este año contará con la participación de 64 equipos, campeones y subcampeones de 15 ligas distritales.

Para este año, el torneo fue dividido en dos zonas en las categorías Senior y Máster, la primera con 30 equipos y la segunda con 22 participantes.

En el caso de Super Máster, el torneo está dividido en dos series de 6 equipos cada uno, donde se disputarán un total de cinco fechas. Los campeones y subcampeones de la provincia se conocerán el 9 de noviembre.

JORNADA

En la primera fecha disputada en el estadio de Ciudad Mi Trabajo de Socabaya, Alianza Socabaya hizo respetar la localía y venció por 1 a 0 al Deportivo Scorza de Mollebaya en un partido válido por la categoría Máster. Por esta misma categoría, Manchester FC de Bustamante y Rivero derrotó por la mínima al Juvenil Bellapampa de Socabaya.

Alianza Socabaya hizo respetar su localía. Foto: GEC.

En Super Máster, FBC Piérola del Cercado perdió 0 a 2 ante el Real 18, por su parte, Nacional Napoli de Hunter derrotó 2 a 0 al Defensor Río de Cerro Colorado. En Senior, Atlético Pisco de Hunter ganó 1 a 0 al Durativo Satélite de Mollebaya y Alianza Salaverry de Socabaya igualó sin goles con Unión Bellavista de Hunter.

FBC Piérola no pudo en la primera fecha. Foto: GEC.

Atlético Pisco de Hunter, Senior, venció. Foto: GEC.