Este año, la Biblioteca Pública Municipal cumplirá 148 años de fundación, precisamente el 28 de julio. Sin embargo, muchos no conocen los libros y documentos históricos que son guardados entre sus paredes.

Ubicada en la calle Álvarez Thomas 312, dentro del complejo del Ateneo Municipal, tuvo en el 2025 un total de 121,830 consultas, un flujo incesante de ciudadanos que buscan en sus anaqueles respuestas al presente a través del pasado.

Este dinamismo se complementa con una necesaria adaptación tecnológica: su sala de internet recibe diariamente a una concurrencia de entre 40 y 50 usuarios, garantizando que el acceso a la información global sea un derecho gratuito y efectivo para todos.

LIBROS

Son por lo menos 67,000 ejemplares los que están albergados en el recinto y hay varios textos en chino mandarín, alemán, inglés, italiano, francés y latín. Según una nota informativa de la comuna provincial, la institución atesora una colección especial de 15 ejemplares del Nobel Mario Vargas Llosa.

Está además la hemeroteca con archivos de El Peruano y del histórico La Bolsa desde 1847, así como una joya invaluable, como es “La Revista”, el primer periódico de la ciudad, que permanece como testimonio de la transición hacia la modernidad, escrita a máquina de escribir.

La biblioteca atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Los ejemplares de La Bolsa empastados en la Biblioteca Municipal. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Los textos son tratados con cuidado en la Biblioteca Municipal. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Parte de los tesoros ahí albergados en la Biblioteca Municipal. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Muchos acceden a los libros y documentos en la Biblioteca Municipal. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.