Los bomberos de Arequipa enfrentan serias limitaciones para atender emergencias debido al uso de equipos antiguos, el constante desgaste de sus unidades y un presupuesto insuficiente. Así lo advirtió el comandante de la Compañía de Bomberos N.° 19, Juan Córdova Bolaños, quien señaló que la situación afecta a las nueve compañías de la ciudad.

En el caso de la Compañía N.° 19, los cuatro vehículos con los que cuentan —incluida una escalera telescópica de considerable antigüedad— se mantienen operativos gracias al esfuerzo constante del personal. No obstante, estas unidades presentan un alto nivel de desgaste debido a las exigencias del servicio: desplazamientos a gran velocidad, frenadas continuas en rompemuelles y esquinas, así como las dificultades para avanzar en el tráfico ante conductores que no ceden el paso. “Es muy distinto manejar un auto en la ciudad que una ambulancia o un camión contra incendios”, explicó.

DETALLE

Asimismo, señaló que el estado de los equipos de protección personal están en condiciones deplorables. Estos uniformes especializados, diseñados para combatir incendios, deberían renovarse cada cinco años, pero en Arequipa se siguen utilizando equipos con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad.

“El equipo de protección del bombero es muy sofisticado y caro. Es la única protección que tiene al salir a una emergencia”, afirmó. Indicó que cada compañía necesitaría entre 30 y 40 equipos nuevos, ya que permanentemente ingresan nuevos voluntarios que deben ser equipados correctamente.

Pese a que diferentes entidades cooperan con los bomberos, esto es insuficiente para que puedan contar con equipos óptimos.