La vulnerabilidad de las personas en regiones disminuyó frente a los índices de hace una década. A nivel nacional, pasó de 38,5 puntos en 2013 a 35,2, de acuerdo al último informe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

El mismo documento revela que, entre las regiones con menor índice está Arequipa, con 21,1 puntos, en tanto que en Loreto se llega a 58,5, muy por encima del nivel general. En términos de ranking, Arequipa está en el puesto 24, lo que indica que ha consolidado ventajas frente al resto del país.

DETALLES

Detrás de esta estabilidad sostenida se identificarían tres motores principales: la estructura productiva y el empleo formal, la cobertura y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento, salud y educación), y la capacidad de gestión e inversión pública.

Ceplan considera que esta diferencia confirma que las desigualdades territoriales siguen siendo un problema estructural. Las regiones de la Amazonía y diversas zonas de la sierra concentran las mayores dificultades, mientras que la costa centro y sur presentan mejores condiciones, vinculadas a un mayor acceso a servicios y a un mayor dinamismo económico.

Aunque los últimos resultados son positivos, aún se mantiene el reto de alcanzar avances en el acceso a servicios básicos, salud y educación. No obstante, el mismo documento señala que persisten marcadas desigualdades entre regiones del país.